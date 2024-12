Carro bate em poste na Paralela e causa congestionamento na via

Equipes da Transalvador estão no local - Foto: Divulgação / Transalvador

Um acidente envolvendo um carro e uma moto ocorreu na tarde desta sexta-feira, 6, na Avenida Luís Viana Filho (Paralela), no sentido Centro, causando grande congestionamento na via. O sinistro, que aconteceu a partir do bairro de Mussurunga, afetou o tráfego até a Avenida Caribé, alcançando também a BA-099 nas proximidades do Aeroporto Internacional de Salvador, próximo ao limite com o município de Lauro de Freitas.

De acordo com a Transalvador, a colisão resultou em um poste inclinado sobre a via, bloqueando pelo menos duas faixas de tráfego. A Superintendência de Trânsito de Salvador informou que equipes estão no local realizando orientações e desviando os veículos para minimizar os impactos.

Leia também:

>> Jovem é encontrada morta, amarrada e amordaçada em Feira de Santana

>> Foragido! Justiça autoriza prisão de PM que matou jovem em Salvador

>> Polícia desmantela esquema de fraude no Programa Farmácia Popular

Felizmente, o acidente não deixou vítimas fatais ou feridos graves. No entanto, a Transalvador recomenda que os motoristas evitem a área. O tráfego na região permanece complicado e a autarquia segue no local para normalizar a situação.