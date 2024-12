Foragido! Justiça autoriza prisão de PM que matou jovem em Salvador

Crime ocorreu na madrugada de 1º de dezembro, no Alto de Ondina - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A Justiça aceitou, no final da manhã de hoje, o pedido de prisão preventiva contra o policial militar Marlon da Silva Oliveira, acusado de ser o autor dos disparos que resultaram na morte de Gabriel Santos Costa, de 17 anos, e deixaram outro jovem, de 19 anos, gravemente ferido. Equipes da Polícia Civil realizaram diligências em três endereços na tentativa de localizar o policial militar, mas ele não foi encontrado e, agora, é considerado foragido.

O crime ocorreu na madrugada de 1º de dezembro, no Alto de Ondina, e ganhou grande repercussão após ser parcialmente registrado por uma testemunha.

Leia também:

>> Jovem é encontrada morta, amarrada e amordaçada em Feira de Santana

>> “Dinheiro esquecido”: R$ 400 milhões são resgatados em outubro

>> Polícia desmantela esquema de fraude no Programa Farmácia Popular

Marlon Oliveira se apresentou voluntariamente à 1ª Delegacia de Homicídios de Salvador no dia 2 de dezembro, acompanhado de seu advogado, e alegou que agiu em legítima defesa. Como não houve flagrante, ele foi ouvido e liberado. No entanto, ainda no mesmo dia, a Polícia Civil solicitou à Justiça a prisão preventiva do policial, o que foi acatado hoje.

Relembre o caso:

O policial militar é investigado sob a suspeita de ter executado Gabriel Santos Costa, de 17 anos, e ferido um jovem de 19 anos na madrugada de domingo, 1°, no Alto de Ondina, em Salvador. O agente, inicialmente identificado como Marlon da Silva Oliveira, alegou que agiu em legítima defesa, afirmando ter sido vítima de uma tentativa de assalto.

Um vídeo que circula nas redes sociais registrou o momento em que Gabriel e o jovem foram rendidos pelo policial. Nas imagens, o militar aparece xingando e agredindo as vítimas. Ele ordena que os dois coloquem os rostos no asfalto e as mãos na cabeça. Na sequência, os homens são baleados. Testemunhas afirmam que cerca de 12 disparos foram efetuados pelo suspeito.