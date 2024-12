Polícia desmantela esquema de fraude no Programa Farmácia Popular

Como parte da operação, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão - Foto: Polícia Federal/Divulgação

A Polícia Federal (PF) realizou nesta sexta-feira, 6, a Operação Fake Sale, com o objetivo de desmantelar um esquema de fraudes envolvendo comércios cadastrados no Programa Farmácia Popular (PFP), do governo federal. Estima-se que as irregularidades tenham causado um prejuízo superior a R$ 20 milhões.

As investigações apontam que os desvios ocorreram por meio da falsificação de vendas de medicamentos, o que permitiu que farmácias envolvidas recebessem repasses indevidos do Ministério da Saúde.

Como parte da operação, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão em Luziânia (GO), na região do Entorno do Distrito Federal. Um dos alvos seria uma pessoa suspeita de adquirir farmácias registradas em nome de “laranjas” para facilitar a execução dos crimes.

O Programa Farmácia Popular tem como finalidade ampliar o acesso a medicamentos essenciais para a Atenção Primária à Saúde (APS) em parceria com estabelecimentos da rede privada. A iniciativa permite que medicamentos sejam oferecidos gratuitamente ou com descontos significativos, com o Ministério da Saúde subsidiando até 90% do valor de referência. O restante é pago pelo cidadão conforme o preço praticado pela farmácia.