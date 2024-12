Suspeito de cometer assaltos na Avenida Sete é preso pela PM

- Foto: Divulgação

Os policiais realizavam patrulhamento na região, quando foram acionados por uma transeunte que informou ter sido roubada.

Segundo imediatamente a guarnição realizou as buscas, localizando um suspeito com as mesmas características informadas pela denunciante. Com ele, foi encontrada uma réplica de arma de fogo.

Todo material apreendido e o suspeito foram encaminhados à Central de Flagrantes para tomada das medidas pertinentes.