PM que matou jovem com 11 tiros pelas costas é preso

Vinicius de Lima Britto teve a prisão preventiva decretada na quinta-feira, 5 - Foto: Reprodução

O policial militar Vinicius de Lima Britto, acusado de homicídio qualificado de Gabriel Renan da Silva Soares, de 26 anos, morto com 11 tiros pelas costas na Vila Prudência (SP), foi preso na manhã desta sexta-feira, 6.

Em 3 de novembro, Gabriel Renan da Silva Soares furtou três embalagens de sabão do mercado Oxxo, localizado na Avenida Cupecê, no bairro Jardim Prudência. Após o furto, na saída do estabelecimento, Gabriel foi atingido pelo PM Vinicius Britto pelas costas pouco antes das 23h.

Ao todo, foram três tiros no tórax, dois no dedo anelar da mão esquerda, um no antebraço esquerdo, três no antebraço direito, um no ouvido e um no rosto.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que o agente será levado ao Presídio Romão Gomes, na zona norte da capital, após audiência de custódia.

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) decretou a prisão preventiva de Vinicius na quinta-feira, 5. Na decisão, a juíza Michelle Porto de Medeiros Cunha Carreira, da 5ª Vara do Júri, afirma que a ação de Britto “excedeu em muito os limites de sua atividade”.

A magistrada alegou que a liberdade do PM pode prejudicar a investigação na coleta de provas e depoimentos por conta da “posição de poder”, e decretou a detenção do réu. Britto tem 10 dias para recorrer.