Policial que matou homem com 11 tiros pelas costas tem prisão decretada

A Justiça decretou, nesta quinta-feira, 5, a prisão preventiva do soldado Vinicius de Lima Britto, atendendo a denúncia do Ministério Público de São Paulo. Britto tornou-se réu pelo homicídio qualificado de Gabriel Renan da Silva Soares, de 26 anos, morto com 11 tiros pelas costas no dia 3 de novembro, na Vila Prudência, zona sul da capital paulista. De acordo com a denúncia, o policial já esteve envolvido em outras três mortes em circunstâncias semelhantes durante seus dez meses de serviço.

O promotor Rodolfo Justino Morais destacou que a prisão preventiva foi solicitada devido à "alta periculosidade" de Britto e ao risco de que sua liberdade permita intimidações a testemunhas cujos depoimentos contradizem sua versão dos fatos. O policial alegou legítima defesa, mas imagens do local mostram que ele era o único armado no momento do crime. A arma utilizada pertencia à Polícia Militar, o que, segundo a promotoria, evidencia o "desvirtuamento da função pública" por parte do acusado.

O caso reflete uma série de denúncias de abuso envolvendo policiais militares na gestão Tarcísio de Freitas (Republicanos). Especialistas afirmam que atirar pelas costas em um suspeito desarmado desrespeita os protocolos de treinamento da corporação e é ilegal.

Gabriel Soares havia furtado quatro pacotes de sabão de um supermercado na avenida Cupecê e fugiu. Ao escorregar em um pedaço de papelão em frente ao mercado, foi atingido pelos disparos do policial, que estava à paisana no estabelecimento.