Meme: mulher que negou assento à criança ganha 300 mil seguidores

Segundo a passageira, a família da criança tinha um assento na janela similar ao dela - Foto: Reprodução

Uma mulher viralizou nas redes sociais após aparecer em um vídeo em que recusa a trocar de assento em solicitação de uma mãe que pediu para a passageira ceder o lugar para o filho que estava nervoso. As informações são do Portal Época Negócios.

A administradora de empresas Jeniffer Castro disse em seu Tik Tok que a família da criança tinha um assento na janela similar ao dela, mas queriam que ela trocasse de poltrona. “Ele [a criança] estava chorando, porque queria o meu assento. A família tinha assento na janela, mas ele queria o meu e eu não troquei”, escreveu, ao responder comentários no TikTok.

A filmagem que circula foi feita sem autorização e Jennifer ganhou 300 mil seguidores em poucas horas. Já em seu perfil do Instagram, ela passou de 30 mil seguidores para mais de 320 mil.

No vídeo, a mãe reclama que Jeniffer não aceitou trocar de poltrona para que a criança, que estava com medo, pudesse se sentar na janela e se acalmar. “Ela não quis trocar com a criança que está nervosa. Só porque não quer trocar de lugar. Perguntei se ela tem alguma síndrome, alguma coisa. Se ela tivesse algum problema, a gente entenderia. Você não tem empatia com as pessoas”, proferiu a autora do vídeo.

Nas redes sociais, grande parte dos usuários defenderam Jennifer Castro que se manteve firme em recusar ceder o assento e, principalmente, não responder às ofensas da mãe. A hashtag em defesa da administradora também já circula nas redes sociais, #TODOSCOMJENIFFERCASTRO.

Outras pessoas, já defendem a mãe e afirmam que o que Jennifer fez foi desumano.

Veja o vídeo do momento da confusão:

Confira a repercussão do caso nas redes sociais:

Jennifer Castro recebe apoio de usuários | Foto: Reprodução

Usuária do X, antigo Twitter discorda do comportamento da administradora | Foto: Reprodução