Operação desmantela fraude fiscal milionária na BA e DF

Na manhã desta quinta-feira, 5, a Delegacia de Proteção ao Turista (Deltur), em parceria com a Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Ordem Tributária (DOT/DF), deflagrou a operação “Mercado Oculto”, com o objetivo de combater a sonegação fiscal no setor de supermercados.

Durante a ação, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em Porto Seguro, na Bahia, e em 11 locais no Distrito Federal. As investigações revelaram um desvio estimado em R$ 69,7 milhões, além de crimes como falsificação de documentos, falsidade ideológica, associação criminosa e lavagem de dinheiro.

No Extremo Sul da Bahia, as equipes cumpriram um mandado judicial em uma residência de luxo em Porto Seguro, onde apreenderam R$ 700 mil em dinheiro, além de um revólver e munições. O CNPJ do supermercado envolvido nas fraudes estava registrado em nome de terceiros, e os impostos devidos eram sistematicamente negligenciados.

Quando a dívida tributária se tornava alta e o estabelecimento começava a ser fiscalizado, o CNPJ era trocado por outro, também registrado em nome de laranjas. Essa prática permitia que as atividades ilegais continuassem e causava um grande prejuízo ao Estado.