Integrantes da Bamor presos em operação têm passagem por tráfico de drogas

A Polícia Civil da Bahia deflagrou, nesta quinta-feira, 5, a segunda fase da Operação Clássico da Paz, com foco no combate à violência entre torcidas organizadas de futebol. A ação, realizada em Salvador, teve como objetivo o cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão, identificando e prendendo sete suspeitos de envolvimento em ataques a torcedores do Esporte Clube Vitória no dia 20 de agosto deste ano.

Os presos são integrantes da torcida organizada Bamor e estão envolvidos em episódios que resultaram em ferimentos graves a uma das vítimas, que ficou cerca de 15 dias internada na UTI do Hospital Geral do Estado (HGE).

Entre os detidos, seis tinham mandados de prisão relacionados ao episódio de violência. A sétima pessoa, detida no Engenho Velho da Federação, tinha mandado de prisão em aberto por outros crimes e foi incluída na operação. Outros dois que continuam sendo procurados e estão com o mandado em aberto nos bairros de Pernambués e da Boca do Rio.

De acordo com Arthur Gallas, diretor do Departamento de Polícia Metropolitana (Depom), os suspeitos já possuem histórico de envolvimento em crimes semelhantes.

"Alguns têm passagem, inclusive, pelo mesmo tipo de crime. Outras situações de agressão contra pessoas por conta de questões de torcida, entendeu? Eles foram conduzidos em agosto para a Central de Flagrantes – eram 27 conduzidos. Eles estavam nesse grupo, e foram essas pessoas que nós conseguimos efetivamente as provas", disse o delegado.

"Conseguimos as provas de que participaram efetivamente. Então, a justiça concedeu os oito mandados de prisão por conta desses indícios coletados", completou.



A Operação Clássico da Paz foi instituída em caráter permanente, com ações planejadas para desarticular redes de violência relacionadas ao futebol.

"A Operação Clássica da Paz foi instituída em caráter permanente. E esse é o segundo momento, o segundo caso que a gente está operando. Nesse caso de hoje, nós cumprimos seis mandados de prisão relativos a essa guerra e essa violência entre torcedores organizados. A sétima pessoa que foi presa estava no Engenho Velho da Federação, no local, quando a equipe chegou e abordou. Identificamos que era um criminoso habitual do local e que tinha mandado de prisão em aberto. Então, ele acabou sendo trazido também, mas não está envolvido diretamente com essa questão das torcidas", contou.



O delegado também esclareceu sobre a evolução desse trabalho e a possibilidade de novas ações.

"Depende do amadurecimento da operação. A gente tem algumas [ações] que virão, porque foram alguns casos que aconteceram, algumas ocorrências registradas, e aí, no transcorrer dessas ocorrências, a gente vai, na medida do possível, conseguindo as medidas cautelares e cumprindo", explicou o delegado.

O inquérito será concluído em 10 dias, mas a polícia já apontou que os detidos têm participação comprovada nas agressões. "Foram essas pessoas que nós conseguimos comprovar efetivamente que participaram das agressões contra os torcedores", concluiu.

Coordenada pelo Departamento de Polícia Metropolitana (DEPOM) e pela Delegacia Territorial de Pau da Lima, a operação mobilizou 90 policiais em 22 equipes e 20 viaturas. Os conduzidos foram levados para a sede do DEPOM, onde estão sendo interrogados e onde eventuais objetos relacionados aos crimes estão sendo apreendidos.