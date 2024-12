Polícia Federal deflagra operação contra tráfico de animais na RMS

Durante a investigação, a polícia identificou uma rede criminosa de comerciantes que negociam aves da fauna silvestre e exótica - Foto: Divulgação / Polícia Federal

A Polícia Federal, em parceria com o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (INEMA), deu início, nesta quinta-feira, 5, à Operação Voo Livre II, com o objetivo de cumprir mandados judiciais relacionados ao tráfico ilegal de animais no estado da Bahia.



Essa operação é um desdobramento da Operação Voo Livre, realizada em março deste ano, quando nove mandados de busca e apreensão foram cumpridos em criadores clandestinos de aves silvestres e exóticas. A ação contou com o apoio da Coordenação de Operações Policiais Especiais (COPPA/PM) e foi conduzida pela 17ª Vara Federal da Seção Judiciária da Bahia.

Leia também:

>> Integrantes da Bamor presos em operação têm passagem por tráfico de drogas

>> Batida entre carro e moto deixa dois feridos e trânsito travado

>> Operação policial no Cabula busca envolvidos em ataque em Narandiba

Durante a investigação, a polícia identificou uma rede criminosa de comerciantes que negociam aves da fauna silvestre e exótica, como araras e tucanos, animais de difícil reprodução em cativeiro. Isso levanta a suspeita de que muitas dessas aves tenham sido retiradas ilegalmente da natureza ainda filhotes, sendo anilhadas, criadas e revendidas.

A ação contou com o apoio da Coordenação de Operações Policiais Especiais (COPPA/PM | Foto: Divulgação / Polícia Federal

Na ação de hoje, a polícia cumpriu mandado de busca e apreensão em outro criadouro irregular de aves. Durante a operação, foram analisados documentos relacionados aos animais encontrados e apreendidas espécimes que estavam em situação irregular.

O tráfico de animais silvestres tem causado sérios danos ao meio ambiente, com impacto direto na fauna brasileira. Além de desequilibrar ecossistemas naturais, essa prática coloca diversas espécies em risco de extinção. A criação de aves silvestres é permitida apenas quando realizada por criadores registrados no IBAMA, com Cadastro Técnico Federal (CFT) e autorização no Sistema Nacional de Gestão de Fauna (SisFauna).