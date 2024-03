PF apreende mais de 400 aves em combate ao tráfico | A TARDE

Mais de 400 aves foram apreendidas ontem pela Polícia Federal, durante a operação Voo Livre, na qual realizou uma série de ações voltadas ao combate do tráfico ilegal de animais na Bahia. Ao todo, a PF cumpriu nove mandados de busca e apreensão em Salvador, Camaçari e Mata de São João, na Região Metropolitana de Salvador, e Irecê, no centro-norte baiano.

De acordo com a Polícia Federal, o ponto de partida das investigações foi a apreensão de uma Arara-azul-grande, comercializada com anilha adulterada, juntamente com outras espécies da fauna silvestre nacional. No decorrer da apuração, os agentes identificaram um esquema entre comerciantes de aves ilegais, envolvendo espécies nativas e exóticas de difícil reprodução em cativeiro, como Araras e Tucanos –, o que indica que muitos tenham sido retirados ainda filhotes da natureza, para anilhamento, criação e revenda.

A Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental (Coppa) auxiliou os agentes federais na operação. O tráfico de animais silvestres é reconhecido por seus impactos negativos à biodiversidade, afetando a conservação das espécies e o equilíbrio ecológico, com riscos significativos de extinção para certas espécies.

Os animais apreendidos foram encaminhados ao Centro de Triagem de Animais Silvestres do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) para reabilitação e, quando possível, reintrodução ao ambiente natural, informou a PF. A legislação brasileira apenas permite a criação de animais silvestres provenientes de criadores comerciais devidamente registrados no Ibama, mediante Cadastro Técnico Federal e autorização no Sistema Nacional de Gestão de Fauna.

Os indivíduos investigados por participação na comercialização ilegal enfrentarão acusações por tráfico e maus-tratos de animais, associação criminosa, receptação e falsificação de selo ou sinal público. As penas previstas podem alcançar até 15 anos de prisão. A Polícia Federal afirmou que a ação realizada ontem nos três municípios terminou sem prisões.

*Sob a supervisão da jornalista Hilcélia Falcão