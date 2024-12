Jovem é encontrada morta, amarrada e amordaçada em Feira de Santana

O caso segue sob investigação da Polícia Civil - Foto: Divulgação / Google Street View

Uma jovem, inicialmente identificada como Emanuela dos Santos Menezes, foi encontrada morta em sua residência, localizada na Rua Corpo e Alma, no bairro Gabriela, em Feira de Santana na noite desta quinta-feira, 5. De acordo com informações preliminares, a vítima estava amarrada e amordaçada no momento em que foi descoberta.

Policiais militares da 66ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foram acionados na noite de quinta-feira, 5, após o registro de disparos de arma de fogo no interior do imóvel. Ao chegarem ao local, os militares confirmaram a morte e imediatamente solicitaram a presença do Departamento de Polícia Técnica (DPT). A Polícia Civil (PC) já está investigando o caso, buscando identificar as circunstâncias e os responsáveis pela morte da jovem.

Leia também:

>> “Dinheiro esquecido”: R$ 400 milhões são resgatados em outubro

>> Polícia desmantela esquema de fraude no Programa Farmácia Popular

>> PM que matou jovem com 11 tiros pelas costas é preso

O caso segue sob investigação da Polícia Civil.