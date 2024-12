Novo Complexo Policial do Ogunjá abriga seis unidades da Polícia Civil

Complexo foi inaugurado nesta segunda-feira, 9 - Foto: Alberto Maraux

O novo Complexo Policial do Ogunjá foi inaugurado nesta segunda-feira, 9, na Avenida General Graça Lessa, em Salvador, após uma reforma que teve um investimento de aproximadamente R$ 11 milhões. O complexo passa a abrigar seis unidades da Polícia Civil.

A inauguração contou com a presença do governador Jerônimo Rodrigues, do secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner, e da delegada-geral da Polícia Civil, Heloísa Brito.

"Ontem entregamos a nova Delegacia Territorial da cidade de Piripá, na região Sudoeste do estado, e iniciamos a semana com a inauguração deste importante Complexo na capital baiana", destacou Marcelo Werner.

Leia mais

>> Novo Complexo Policial do Ogunjá é inaugurado nesta segunda

>> Obra altera trânsito na Estrada do Derba; confira mudanças

No Complexo funcionarão o Instituto de Segurança Pública, Estatística e Pesquisa Criminal, o Departamento de Proteção à Mulher, Cidadania e Pessoas Vulneráveis, a Coordenação de Conflitos Fundiários, as Delegacias de Repressão a Furtos e Roubos e Especializada de Repressão a Roubos em Coletivos, além da Corregedoria da PC.

| Foto: Alberto Maraux

O secretário da Segurança Pública acrescentou que os investimentos na Polícia Civil irão garantir a ampliação das ações de inteligência e melhores condições de trabalho para os servidores.

Com a entrega das seis unidades, a Secretaria da Segurança Pública contabiliza 60 novas estruturas Policiais e de Bombeiros inauguradas em 2024 e 120 nos últimos 21 meses.