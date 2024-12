Novo Complexo Policial do Ogunjá é inaugurado nesta segunda

Novo complexo é composto por três prédios - Foto: Rafael Martins/GOVBA

Após reforma, o novo Complexo Policial do Ogunjá foi inaugurado nesta segunda-feira, 9, às 7h, na Avenida General Graça Lessa, em Salvador. A entrega contou com a presença do governador Jerônimo Rodrigues.

O novo complexo é composto por três prédios que abrigarão o Instituto de Segurança Pública, Estatística e Pesquisa Criminal (ISPE), a Delegacia Especializada de Repressão a Roubos em Coletivos (Derrc) e a Coordenação de Conflitos Fundiários (CCF).

Além disso, o local será sede do Departamento de Proteção à Mulher, Cidadania e Pessoas Vulneráveis (DPMCV), da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV) e da Corregedoria da Polícia Civil (Correpol).