Motorista perde controle de carro e sofre acidente no acesso à Bonocô

Acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira, 9. - Foto: Reprodução / TV Bahia

Uma motorista perdeu o controle do carro que dirigia e sofreu um acidente na via de acesso à Avenida Bonocô, nas proximidades da Arena Fonte Nova, na manhã desta segunda-feira, 9.

De acordo com informações da TV Bahia, a mulher que conduzia o carro ficou em estado de choque e só depois de várias tentativas de populares, agentes da Transalvador e profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) saiu do carro e foi socorrida. Exista a suspeita de que ela tenha sofrido um pico de pressão baixa enquanto dirigia.

Carro ficou com parte traseira suspensa. | Foto: Reprodução / TV Bahia

O veículo ficou com a parte traseira suspensa após colidir com uma estrutura, o que fez o automóvel ficar bastante danificado. Por conta do acidente, o trânsito está intenso no local, mas segue fluindo.