Após aniversário da filha, mulher morre em acidente na Bahia

Acidente ocorreu na BA-120, na noite de domingo, 8 - Foto: Equipe Águia Resgaste

Uma mulher morreu em um grave acidente na BA-120, na noite de domingo, 8, em Conceição do Coité, na Bahia. Rosinelma da Silva Carneiro, de 50 anos, faleceu após uma colisão frontal entre dois carros de passeio. Além dela, no veículo estavam suas filhas Raissa e Rafaela, além de seus netos de 12 e 4 anos, que ficaram feridos.

A menina de 12 anos, que comemorava seu aniversário naquele dia, precisou ser transferida para um hospital em Feira de Santana devido à gravidade dos ferimentos. A família havia passado o dia em uma chácara celebrando a data especial.

Leia mais

>> "Minha vida acabou", diz mãe de menino de dois anos morto em acidente

>> Jovem morre e motorista por aplicativo fica ferido após ataque a tiros



O outro veículo era ocupado por um homem e uma mulher do povoado de Santa Rosa, que se dirigiam à igreja. Ambos sofreram lacerações, mas sem risco de morte.

As equipes Águia Resgate, Anjos da Vida e SAMU prestaram atendimento às vítimas. Até o fechamento da reportagem, o corpo de Nelma aguardava a remoção pelo Departamento de Polícia Técnica de Serrinha. As causas do acidente ainda são desconhecidas.