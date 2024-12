"Minha vida acabou", diz mãe de menino de dois anos morto em acidente

Maria Luiza pilotava a moto quando perdeu o equilíbrio ao tentar ultrapassar um caminhão - Foto: Reprodução

A mãe do menino de dois anos que faleceu após um acidente de motocicleta na zona rural de Itanhém, no sul da Bahia, contou sua versão sobre o ocorrido, neste domingo, 8, um dia após o incidente. Maria Luiza conta que pilotava a moto quando perdeu o equilíbrio ao tentar ultrapassar um caminhão, na manhã de sábado, 7. O pequeno Reynan Neves Santana não resistiu aos ferimentos e morreu.

Em entrevista ao G1, a mãe relembrou os momentos que antecederam o acidente. Ela afirmou que o motorista do caminhão, que ainda não foi identificado, fez uma manobra perigosa, o que teria provocado a queda. O homem fugiu do local sem prestar socorro.

Leia mais

>> Jovem morre e motorista por aplicativo fica ferido após ataque a tiros

>> Mulher morre e três pessoas ficam feridas em acidente na Bahia

>> Suspeito de matar dois homens em uma briga de bar na Bahia é preso



"O caminhão estava subindo e tinha muita poeira. Aí, eu esperei dar um espaço para ultrapassar, mas, quando eu fui, ele jogou o caminhão pra cima de mim. Eu fui para o canto, a moto escorregou e eu só lembro da queda. Quando levantei, meu filho já estava morto", contou Maria Luiza.

"Só machuquei a perna, o tornozelo e a cintura, mas o corpo está todo dolorido. Mas meus ferimentos não foram tão graves como a dor de perder meu anjinho. Minha vida acabou", afirmou a mãe.

Ela recebeu alta após ser atendida no Hospital Municipal Maria Moreira Lisboa, em Itanhém, mas ainda sente fortes dores pelo corpo. O corpo do menino foi sepultado neste domingo, no cemitério local, em um enterro marcado por grande comoção.