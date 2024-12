Menino de dois anos morre após cair de moto pilotada pela mãe na Bahia

Caso ocorreu na zona rural de Itanhém - Foto: Reprodução

Um menino de 2 anos faleceu após cair de uma motocicleta que era pilotada pela mãe, na manhã deste sábado, 7, na zona rural de Itanhém, no sul da Bahia.

De acordo com informações iniciais, a mãe da criança, cuja identidade não foi revelada, teria perdido o equilíbrio e o controle da moto, também caindo no momento do ocorrido. Ela foi socorrida e levada para o Hospital Municipal Maria Moreira Lisboa com ferimentos, mas o estado de saúde dela não foi divulgado.

Leia mais

>>Dois homens são mortos e um baleado durante briga de bar na Bahia

>> Adolescente é encontrado morto com tiro na nuca em Feira de Santana



O menino, identificado como Reynan Neves Santana, teve o corpo encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) da região. O caso foi registrado na 1ª Delegacia Territorial (DT-Teixeira de Freitas), que investiga o acidente.