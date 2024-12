Adolescente é encontrado morto com tiro na nuca em Feira de Santana

Ezequiel Alves de Jesus, de 13 anos - Foto: Arquivo Pessoal

Um adolescente de 13 anos foi encontrado morto, com um tiro na nuca, na sexta-feira, 6, em Feira de Santana cidade a 100 quilômetros de Salvador. O crime ocorreu no bairro da Mangabeira, em um terreno baldio.

De acordo com a Polícia Civil, informações iniciais dizem que a vítima, identificada como Ezequiel Alves de Jesus, estava na associação de moradores do bairro, tomando sopa com sua mãe, quando saiu do local acompanhado por um homem que não teve o nome divulgado, e o teria levado até o terreno.

Ao chegar no local, os policiais encontraram o corpo do jovem com uma perfuração na nuca. Moradores da região disseram que ouviram o barulho do tiro.

A polícia segue investigando se o homem que acompanhou Ezequiel seria o assassino, ou se ele somente levou o garoto para quem iria matá-lo.

Informações do velório e sepultamento ainda não foram divulgadas. Assim como a motivação do crime.