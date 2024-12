Agentes da Seap encontram celular em cela de Flordelis

Ex-deputada foi levada à UPA, apresentando pressão alta - Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom | Agencia Brasil

Após ser flagrada com um celular em sua cela, a ex-deputada federal Flordelis dos Santos, de 63 anos, ela foi levada para atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Complexo penitenciário de Bangu, alegando tontura, dor de cabeça e pressão alta. A cantora gospel e pastora se encontrava em isolamento, após o aparelho ser encontrado em seus aposentos na noite de quarta-feira, 4.

Flordelis foi medicada e passou a noite na UPA, pois havia um exame Ecodoppler, que consiste em um ultrassom com imagens coloridas que mostram o fluxo sanguíneo no corpo, agendado pelo seu médico para sexta-feira, 6. Após a realização do exame, a ex-deputada retornou ao seu recinto sem apresentar os sintomas anteriores.

Além de Flordelis, outras três detentas ocupam a mesma cela, Alessandra Belmonte Sá; Fernanda Silva de Almeida, também conhecida como "Fernanda Bumbum"; e Ana Carolina Fonseca Tavares da Silva. A última alegou ser a dona do aparelho telefônico, por mais que o celular estivesse na cama de Alessandra. Um procedimento investigatório foi instaurado pela Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) visando determinar de quem de fato seria o telefone e como ele passou para dentro da prisão. Os benefícios das quatro presas foram suspensos.