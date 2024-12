Flordelis perde concurso musical na cadeia: "Continuo referência"

Flordelis é ex-deputada - Foto: Fernando Frazão | Agência Brasil

Três mulheres venceram nesta quinta-feira, 28, um concurso musical na cadeia de Bangu, no Rio de Janeiro. A pastora e cantora gospel Flordelis foi uma das concorrentes, mas não venceu a disputa. Ela é condenada a 50 anos de prisão pelo homicídio do marido, o pastor Anderson do Carmo, assassinado em junho de 2019.

"Viver aprisionada é muito ruim. Estou no aguardo do novo júri", disse ela em entrevista ao jornal Extra.

Sobre a performance musical, ela garantiu: "Continuo sendo uma referência."

Ao participar do concurso “Voz da Liberdade”, promovido pela Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), foi uma das 17 finalistas, mas não venceu. Visivelmente frustrada, garantiu que a derrota não a abalou.

Vivendo relacionamento com o produtor musical Allan Soares, de 25 anos, Flordelis confidenciou que, quando sair da prisão, vai continuar trabalhando no “resgate de meninos e meninas apadrinhados pelo tráfico de drogas”.

Disse ainda que, por ter amnésia, não sabia o que se passava na sua casa.