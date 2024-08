Presa por matar marido, Flordelis tem pena reduzida por comportamento

Além de Flordelis, outras sete pessoas foram condenadas pela morte de Anderson do Carmo - Foto: Brunno Dantas | TJRJ

A ex-deputada federal Flordelis (MDB) teve 177 dias de condenação de 50 anos de prisão reduzidos pela Justiça. O motivo considerou o bom comportamento da parlamentar na penitenciária.

De modo geral, ela atua em atividades propostas no encarceramento, a exemplo da participação de cursos promovidos no presídio, além de realizar leituras de livros. As informações foram divulgadas pelo colunista Ancelmo Góis, no jornal O Globo.

Como resultado, o juiz Renan de Freitas Ongaratto deferiu a sentença no dia 26 de julho. Presa desde 2021, Flordelis mandou matar o próprio marido, o bispo Anderson do Carmo.

Por consequência, ela teve seu mandato cassado na Câmara dos Deputados em agosto do mesmo ano.