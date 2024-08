Piloto de avião avistou Óvni em velocidade 'supersônica' , diz FAB

O estudo do professor da FGV aponta ainda que os funcionários podem ser demitidos com a fusão - Foto: Aeroin / Divulgação

Um piloto da Gol teve que realizar uma manobra evasiva para evitar uma colisão com um Objeto Voador Não Identificado (Óvni) que estava se movendo em velocidade "supersônica". O incidente foi documentado em um relatório de 2014 da Força Aérea Brasileira, atualmente disponível no Arquivo Nacional.

No voo 9109, realizado no dia 24 de janeiro, um piloto da Gol detectou um Objeto Voador Não Identificado (Óvni) enquanto o avião, a caminho de Fortaleza, se aproximava para o pouso. O avistamento ocorreu por volta das 12h10, quando a aeronave estava a uma altitude entre 10 mil e 10,6 mil metros, após ter partido de Brasília.

Trecho do documento disponibilizado pela FAB | Foto: Reprodução

O Sistema Anticolisão de Tráfego de um voo da Avianca também registrou a presença de um Objeto Voador Não Identificado (Óvni). Além disso, um piloto de uma aeronave em viagem entre Alagoas e Piauí relatou ter visto o óvni, descrevendo-o como de tamanho médio a grande e cor branca. O objeto demonstrou capacidade de realizar movimentos em zigue-zague enquanto se deslocava a uma velocidade supersônica.

Assim como o piloto da Gol, o comandante desta aeronave também foi forçado a realizar manobras evasivas para evitar uma colisão, chegando a ficar a apenas 90 metros do óvni.

Outros Casos

O Arquivo Nacional divulgou cerca de 30 documentos relatando avistamentos de óvnis por pilotos brasileiros no espaço aéreo nacional. Todos os relatos foram feitos no ano passado aos Centros Integrados de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo (Cindactas), órgão da Força Aérea Brasileira (FAB).

Na madrugada de 7 de fevereiro de 2023, por volta das 3h, um piloto observou no céu de Navegantes, no litoral de Santa Catarina, "uma bola pequena a grande (variando)" movendo-se a uma velocidade "dez vezes maior que a de um avião comercial". O piloto indicou que o avistamento é semelhante a outros ocorridos no ano anterior no mesmo local.

A maioria dos relatos é proveniente da região Sul do Brasil, especialmente nos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Em abril, um aviador, enquanto se preparava para pousar no Aeroporto Salgado Filho em Porto Alegre, relatou ter visto um óvni estático que variava nas cores branca e alaranjada.