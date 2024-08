Lula escala Rui Costa para importante missão; saiba qual

Presidente escala Rui para resolver impasse das emendas - Foto: Ricardo Nunes | PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) escalou o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa (PT), para resolver o impasse que envolve a suspensão das emendas impositivas por Orçamento da União, após decisão de Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF).

De acordo com informações do portal Valor Econômico, Rui foi escalado por Lula por causa do seu bom relacionamento com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP). Na última semana, Lira chegou a procurar o petista para reclamar da posição adotada pelo governo diante do tema.

Além de Rui, o advogado-geral da União, Jorge Messias, também recebeu a missão. A expectativa é que na terça-feira, 20, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, com os escalados por Lula e membros do Congresso, se encontrem em um almoço sobre o assunto.

"Vamos conversar com os representantes do Legislativo e do Executivo, à luz dos princípios que devem unir a todos nós e estão na Constituição: integridade, transparência, controlabilidade, interesse público e eficiência. Penso que com boa-fé e boa-vontade, é sempre possível encontrar uma boa solução. Esse o espírito que nos anima", disse Barroso ao Valor Econômico.