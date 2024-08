Rui Costa declara apoio a Adélia Pinheiro em Ilhéus

Rui também comentou a decisão do atual prefeito de Ilhéus, Mário Alexandre (PSD), de indicar um sucesso - Foto: Divulgação

O ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT), confirmou na quinta-feira 8, seu apoio à candidatura de Adélia Pinheiro à Prefeitura de Ilhéus.

Em entrevista à rádio Interativa FM, Rui destacou a competência da ex-secretária de Saúde, Educação e Ciência e Tecnologia, e sinalizou que, no momento certo, estará presente na campanha para manifestar seu apoio.

Leia também:

>> Acordo de PT e PSB em Ilhéus envolve promessa para 2026

“Já conversei com a nossa ex-secretária Adélia, é uma mulher competente, capaz. E, no momento adequado, eu vou lá, sim, me manifestar sobre o processo da eleição”, disse Rui.



Rui também comentou a decisão do atual prefeito de Ilhéus, Mário Alexandre (PSD), de indicar um sucessor e foi enfático ao reconhecer o direito de todos os partidos da base e candidatos em participar do processo eleitoral democrático.

“É um direito dele, assim como é direito do PT e da ex-secretária, que tem a vontade de demonstrar toda a sua capacidade e cuidar da cidade de Ilhéus. É legítimo. A democracia é isso. O povo vai escolher, e cada um vai emitir sua opinião sobre a eleição. Eu não ficarei omisso. Você pode ter absoluta certeza. Eu vou me manifestar”, concluiu o ministro.