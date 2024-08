Acordo de PT e PSB em Ilhéus envolve promessa para 2026

Adélia Pinheiro deve apoiar Bebeto Galvão para deputado federal em 2026 - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A desistência de Bebeto Galvão (PSB) de sua candidatura a prefeito de Ilhéus e o anúncio do apoio ao nome de Adélia Pinheiro (PT) tiveram, como plano de fundo, negociações que envolveram as eleições estaduais de 2026.

Vice-prefeito de Ilhéus, Bebeto rompeu com o prefeito Mário Alexandre, o Marão (PSD), ainda em 2023, incomodado com os caminhos tomados pela gestão municipal e pela escolha do secretário Bento Lima (PSD) para a sucessão.

Durante meses, Bebeto tentou se viabilizar como o candidato do governo de Jerônimo Rodrigues (PT) à prefeitura do município, sob compromisso de unidade entre os representantes da esquerda na cidade. Adélia, porém, angariou mais aliados e se mostrou mais competitiva em levantamentos internos.

De acordo com apuração do Portal A TARDE, ficou estabelecido nas negociações que Bebeto anunciaria a retirada de sua pré-candidatura e o consequente anúncio do apoio a Adélia para a prefeitura de Ilhéus. Como contrapartida, a petista se comprometeu a apoiar o socialista para deputado federal em 2026, em um acordo semelhante ao realizado em Feira de Santana, entre o ex-prefeito José Ronaldo (União Brasil) e o deputado estadual Pablo Roberto (PSDB).

Bebeto já foi deputado federal, entre 2011 e 2019, quando se tornou suplente do senador Jaques Wagner (PT-BA). De lá para cá, o socialista aguarda que o petista se licencie do Senado Federal, abrindo espaço para que ele assuma a cadeira.

Também foi pensada a possibilidade de Bebeto ocupar o espaço de vice na chapa de Adélia. Entretanto, a preferência do grupo era que o posto fosse utilizado para atrair o PDT para a aliança, o que acabou se confirmando, com o anúncio do vereador Augustão (PDT) para candidato a vice-prefeito.

Na campanha de 2024, além de fazer campanha para Adélia à prefeitura, Bebeto também deve se dedicar à eleição de seu filho, o engenheiro ambiental Maurício Galvão (PSB), para a Câmara Municipal. Antes, o pré-candidato a vereador chegou a ocupar a gerência local do Porto de Ilhéus, ligada à Companhia das Docas do Estado da Bahia (Codeba).