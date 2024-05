PSB lança pré-candidatura de Bebeto Galvão a prefeito de Ilhéus | A TARDE

O vice-prefeito de Ilhéus, Bebeto Galvão (PSB), lançou sua pré-candidatura à prefeitura do município nesta sexta-feira, 17. Evento aconteceu no Centro de Convenções da cidade, com a presença da presidente estadual da sigla, Lídice da Mata.

Bebeto, que é o atual vice-prefeito, não contará com o apoio do atual gestor, Marão (PSD), que lançou Bento Lima (PSD) para sua sucessão.

Nas redes sociais, Bebeto classificou o lançamento da sua pré-candidatura como “um momento de reafirmação do compromisso com cada ilheense”.

“Precisamos construir um projeto através do debate, ouvindo o povo e de forma colaborativa criar uma teia de propostas que reflitam as necessidades da nossa gente. A partir disso faremos um programa de governo participativo, popular e transparente. Ilhéus precisa caminhar para frente e caminhar para frente representa um governo inovador, capaz de induzir a um novo ciclo de desenvolvimento econômico e social. Nós temos muito a fazer para que a cidade possa renascer criativamente pelas mãos do seu próprio povo”, declarou o pré-candidato do PSB.



