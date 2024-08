Adélia Pinheiro define Augustão como vice em Ilhéus

- Foto: Divulgação

A pré-candidata a prefeita de Ilhéus pela Federação Brasil da Esperança (PT, PV e PCdoB), Adélia Pinheiro, acaba de anunciar o vereador Augustão (PDT), como seu pré-candidato a vice.

A apresentação foi feita na manhã desta quinta-feira, 1, no auditório do Sindicato dos Bancários, em uma coletiva de imprensa. Augustão, que tem mandato de vereador, renuncia a sua pré-candidatura a prefeito para se juntar ao time de Adélia. A nomeação fortalece a estratégia pensada pelo partido para fortalecer a pré-candidatura na cidade.

Na última terça-feira (30), Bebeto Galvão, do PSB, também havia aberto mão da sua pré-candidatura para apoiar a professora e médica. Agora, além da Federação Brasil da Esperança, do PSB e do PDT, a pré-candidatura da Adélia Pinheiro conta ainda com os apoios do Mobiliza, do PSOL e da Rede de Sustentabilidade.

“Agora é o A de Adélia e o A de Augustão. Nós nos fortalecemos neste caminho que é simbólico. Reafirmo a minha alegria de fazer parte deste processo, que traz a esperança para a minha e nossa querida Ilhéus”, declarou Adélia.

“Foi o brilho no olho, a força e o propósito de virar a chave para a vida melhorar em ilhéus que conduziram e deram eixo para todas as conversas e todos os diálogos cautelosos e respeitosos, para chegarmos a este momento”, pontuou Adélia Pinheiro. Recebemos Augustão e o PDT com muito carinho e a certeza de que nossa caminhada ganha um reforço de muito peso.”, disse

Marco para Ilhéus

Augustão se referiu ao momento como um marco na cidade de Ilhéus e ressaltou a unidade e o pensamento coletivo como motivador da sua decisão. “A gente percebeu que sozinho não teríamos unidade para transformar nossa cidade. Então, a atitude foi muito bem pensada para construir, junto com Adélia, este novo momento para Ilhéus”.

Ao convocar para a convenção partidária, que acontece na Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), às 18h13 desta sexta (2), Adélia ainda brincou: “Sextou com Adélia e Augustão".