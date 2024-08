Entenda acordo de Zé Ronaldo e Pablo Roberto em Feira de Santana

Pablo Roberto e Zé Ronaldo firmaram aliança em Feira de Santana de olho no futuro - Foto: Divulgação

Estabilidade dos números em levantamentos internos e promessas para 2026 embasaram a decisão do deputado estadual Pablo Roberto (PSDB) de abandonar sua pré-candidatura a prefeito de Feira de Santana e aceitar ser vice na chapa do ex-prefeito José Ronaldo (União Brasil), que busca retornar ao comando do maior município do interior baiano.

Pablo Roberto fez uma pré-campanha altamente crítica aos nomes colocados por União Brasil e PT em Feira de Santana. Em suas falas, o parlamentar tucano apontava tanto Zé Ronaldo quanto o deputado federal Zé Neto (PT-BA) como representantes da antiga classe política da cidade.

Mas, no último dia 17 de julho, tudo mudou. Pablo Roberto retirou seu nome e foi anunciado como vice de Zé Ronaldo. A decisão foi tomada após grande pressão dos principais líderes do União Brasil e do PSDB no estado da Bahia, que, com base em levantamentos internos sobre as eleições em Feira de Santana, sinalizaram a pouca possibilidade de vitória do tucano.

VEJA MAIS:

>> Partidos se dividem entre José Ronaldo e Zé Neto em Feira de Santana

>> PT tenta atrair PDT para alianças em Feira de Santana e Ilhéus

>> Zé Neto vai se afastar da Câmara para se dedicar à campanha em Feira

Os “ronaldistas” também temiam que uma candidatura de Pablo Roberto levasse as eleições para o segundo turno, fazendo com que a base do governo Jerônimo Rodrigues (PT) voltasse todos os seus recursos financeiros e políticos para a candidatura de Zé Neto em Feira de Santana.

A resistência de Pablo Roberto à aliança foi vencida com o apontamento para a seguinte possibilidade: abrindo mão do mandato de deputado estadual para se tornar vice-prefeito, o tucano poderia ser apoiado por Zé Ronaldo para deputado federal em 2026.

Na avaliação de Pablo Roberto e do PSDB baiano, a capilaridade eleitoral do ex-prefeito em toda a região do Portal do Sertão, somada à base de votos do próprio tucano, seria uma garantia de ida para o Congresso Nacional.

VEJA MAIS:

>> Jerônimo questiona Zé Ronaldo sobre Colbert Martins: “É cria de quem?"

>> Zé Ronaldo será interrogado em ação que apura desvio de R$ 26 milhões

>> "Sinal da mudança", diz Felipe Freitas sobre eleições em Feira

Também ventilada como motivo da aliança, a possibilidade de Zé Ronaldo, caso eleito, deixar o mandato em 2026 para integrar uma chapa majoritária ao governo da Bahia, seja como candidato ao Senado Federal, seja como vice-governador, é considerada remota pelo grupo político. Não é a isso que Pablo Roberto se apega.

A ideia é que, assumindo um mandato na Câmara dos Deputados, em Brasília, Pablo Roberto se cacifaria para, no médio prazo, finalmente concorrer à prefeitura de Feira de Santana, mas com chances reais de vitória.

Além da possibilidade de levar mais um quadro baiano do partido a Brasília, o PSDB vê na movimentação a oportunidade de devolver um mandato na Alba ao ex-deputado estadual Paulo Câmara (PSDB), considerado um quadro qualificado do partido, mas que terminou como suplente nas eleições de 2022.

VEJA MAIS:

>> Saiba quais municípios da Bahia podem ter 2º turno nas eleições 2024

>> Prefeitura de Feira soma R$ 500 mil em gastos com reforma fantasma

>> Saiba quem é Elisângela Araújo, nova deputada federal pela Bahia