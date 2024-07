Saiba quais municípios da Bahia podem ter 2º turno nas eleições 2024

Nova urna eletrônica será usada nas Eleições 2024 - Foto: Divulgação | TSE

Todos os 417 municípios da Bahia terão eleições no próximo dia 6 de outubro, mas apenas quatro deles possuem possibilidade legal de realizar um segundo turno três semanas depois, no dia 27. São eles: Camaçari, Feira de Santana, Salvador e Vitória da Conquista.

Isso ocorre porque, de acordo com a legislação eleitoral brasileira, apenas municípios com mais de 200 mil eleitores podem ter segundo turno nas eleições municipais. Até 2020, apenas Feira, Salvador e Conquista possuíam esse direito, mas, para 2024, elas ganharam a companhia de Camaçari, que registra um crescimento populacional constante e atingiu a marca.

Nessas quatro cidades, caso nenhum candidato supere 50% dos votos válidos — contagem que exclui os votos nulos ou em branco —, a disputa irá para o segundo turno com os dois postulantes mais bem votados no dia 6 de outubro.

Em 2020, Feira de Santana e Vitória da Conquista realizaram segundo turno, com as respectivas reeleições dos prefeitos Colbert Martins (MDB), que encerra seu segundo mandato no próximo mês de dezembro, e Herzem Gusmão (MDB), falecido meses depois em decorrência da Covid-19. Já Salvador registrou a vitória em primeiro turno de Bruno Reis (União Brasil), que concorrerá à reeleição em 2024.

Nos demais 413 municípios do estado, não há possibilidade de segundo turno. O candidato mais votado no dia 6 de outubro, mesmo que não alcance a maioria dos votos válidos, será eleito prefeito da cidade.

Curiosidade

Apenas dois locais do Brasil não terão eleições municipais em 2024. Tratam-se das cidades de Brasília, a capital federal; e de Fernando de Noronha, arquipélago no Oceano Atlântico. Isso porque nenhuma das duas pode ser considerada municípios, conforme a Constituição Brasileira.

Brasília é identificada legalmente como Distrito Federal e só possui eleições a cada quatro anos, com as escolhas locais de governador do DF e deputado distrital, além de presidente da República, senador e deputado federal.

Semelhante à capital nacional, Fernando de Noronha é definida como um distrito estadual, ligado a Pernambuco. O território também só tem eleição a cada quatro anos, elegendo governador do estado, deputado estadual, presidente da República, senador e deputado federal, junto aos municípios pernambucanos, além de sete conselheiros distritais.

