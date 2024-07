PT recua e decide apoiar Cyro Novais para prefeitura de Serrinha

Deliberação também mira as eleições de 2026 - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O PT decidiu recuar em Serrinha e caminhar junto à pré-candidatura do ex-procurador da cidade, Cyro Novais (MDB), na vaga que sucederá o atual prefeito Adriano Lima. A decisão foi consagrada na manhã desta segunda-feira, 15, na governadoria após convocação do chefe do Executivo, Jerônimo Rodrigues (PT).

Na região sisaleira, a chapa imita a vista em Salvador, e o ex-deputado estadual Gika Lopes (PT),que também figurava o posto de pré-candidato ao Executivo, ficou com a vaga de vice. De acordo com o secretário de Desenvolvimento Rural (SDR), Osni Cardoso, principal liderança do PT na cidade, a deliberação visa a unidade política no município.

“O governador tem orientado a sua base a conquistar a unidade. E assim fizemos. Houve um convite do governador para estarmos [Osni Cardoso e Gika Lopes] em seu gabinete junto ao grupo político do prefeito”, disse o titular da SDR ao Portal A TARDE.

O chefe do Desenvolvimento Rural ainda alegou que a decisão sobre o nome ligado ao prefeito Adriano Lima foi baseada em pesquisas tanto encomendadas pelo PT como pelo próprio governador. Segundo Osni, o nome de Gika enfrentava “dificuldade” na cidade.

“Estávamos vendo uma dificuldade[com o nome de Gika]. No atual formato, o Cyro estava pontuando melhor do que o Gika e foi nesse sentido que a gente orientou ao governador e foi nesse sentido que ele viu nas pesquisas que ele fez”, contou Osni, ao falar sobre o motivo do recuo do PT.

Já Gika Lopes (PT), ex-deputado estadual, encarou a mudança como a construção de um “novo capítulo na história de Serrinha” e demonstrou entusiasmo para disputar a corrida eleitoral.

“A partir de hoje começamos a escrever um novo capítulo na história de Serrinha, com dois grandes grupos políticos unidos para colocar os serrinhenses em primeiro lugar. Com o apoio e orientação do governador Jerônimo Rodrigues, do deputado estadual licenciado e secretário Osni Cardoso e dos companheiros e companheiras que estão nas trincheiras de luta conosco, estamos ainda mais fortes e comprometidos com o desenvolvimento da nossa cidade”, pontuou.

Para Cyro Novais, “essa união representa a unidade em torno do projeto do nosso governador Jerônimo e Serrinha tem papel fundamental nesse projeto, pela sua importância política e territorial. A partir de agora é concentrar energia no trabalho e nas ações para que Serrinha se desenvolva cada vez mais. Na verdade, é a união de dois projetos que deram certo, cada um com sua forma de trabalho, mas que deixaram e deixam seu legado”.

A batida de martelo em torno do nome de Cyro ainda tem vistas às eleições de 2026. Segundo Osni Cardoso, o prefeito tem o “desejo de disputar o cargo de deputado federal” e o titular da SDR também mantém a vontade de permanecer na cadeira de deputado estadual.



