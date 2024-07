Prefeita de São Sebastião do Passé lança pré-candidatura à reeleição

Nilza será candidata à reeleição - Foto: Divulgação | Ascom

A prefeita de São Sebastião do Passé, Nilza da Mata (PSD), lançou, no sábado, 13, a pré-candidatura à reeleição no pleito municipal de outubro. O vice, Luciano Lago (PP), também foi confirmado novamente no posto.

"Tenho orgulho do que fizemos até aqui, porque esse foi um mandato que conseguiu reunir obras incontáveis e importante para a cidade. Faremos um livro para que todas as pessoas possam conferir o que foi feito", disse durante o evento, que aconteceu no Centro Paroquial da cidade.

Nilza foi eleita em 2020 pelo PP. Em 2022, a prefeita rompeu com o então governador Rui Costa (PT), mas voltou para a base governista após a vitória de Jerônimo Rodrigues (PT). A gestora deixou a sigla pepista no final de 2023 para migrar para o PSD, com o apoio do senador Otto Alencar.

Nilza terá como principal adversário na disputa o empresário Ângelo Santana, recém-filiado ao PT.