'Comida no prato' tem R$ 36 milhões para cozinhas comunitárias

Novo edital do Comida no Prato irá beneficiar 30 mil pessoas em situação de vulnerabilidade por dia - Foto: Divulgação | Bahia Sem Fome

Foi publicado nesta sexta-feira, 28, o segundo edital do Comida no Prato, uma iniciativa do Governo da Bahia através do programa Bahia Sem Fome (BSF). O objetivo é fortalecer a rede de equipamentos Integrados para o combate à fome no Estado da Bahia.

O primeiro edital foi lançado há seis meses para atender pessoas em situação de vulnerabilidade alimentar dos 14 maiores municípios baianos. Com essa nova fase, o programa expande o alcance e reforça o apoio aos demais municípios baianos.



O novo edital beneficiará 30 mil pessoas por dia, totalizando a distribuição de 3,3 milhões de refeições ao longo de 12 meses. Serão selecionadas Organizações da Sociedade Civil (OSC´s) que deverão assinar um Termo de Colaboração com o Estado para apoiar cozinhas comunitárias e solidárias.

"Essa iniciativa é fundamental para garantir a segurança alimentar das populações mais vulneráveis e reafirma o compromisso do governo com a erradicação da fome”, reforça Tiago Pereira, coordenador-geral de Ações Estratégicas de Combate à Fome. Ele lembra que os 14 municípios já beneficiados não concorrem nesse novo edital.

Dignidade

Comida no Prato é uma ação executada em parceria com a Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), empresa pública vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), e conta com um investimento de mais de R$ 36 milhões. Cada cozinha comunitária e solidária receberá, pelo edital publicado hoje, o valor de R$ 242 mil, para atender diariamente 200 pessoas.



Em 2024, o BSF, hoje uma política pública, já investiu mais de R$ 900 milhões em recursos destinados ao combate à fome no estado. “Este novo edital do Comida no Prato é mais um passo na série de ações implementadas para erradicar a fome na Bahia, refletindo o nosso compromisso com o bem-estar e a dignidade da população baiana”, celebra o governador Jerônimo Rodrigues.

Junto ao acesso à alimentação pronta, o 'Comida no Prato' é uma importante estratégia de Busca Ativa de 50.000 pessoas em situação de fome e/ou insegurança alimentar grave, bem como possibilitará a emissão de documentos para quem não tem através do Cidadania Rural, no interior, e nos centros urbanos através do SAC Móvel, ações correlatas também ao Bahia Sem Fome.