Bahia Sem Fome segue com arrecadação de alimentos no São João

- Foto: Lincoln Oriaj / Ag. A TARDE

Em meio aos festejos juninos no Parque de Exposições, o Governo do Estado, em parceria com o Corpo de Bombeiros, está recolhendo alimentos não perecíveis para o programa Bahia Sem Fome, que tem como principal meta assegurar às pessoas em situação de vulnerabilidade social o acesso a alimentos

A Major Ana Pêpe, do Corpo de Bombeiros, citou quais alimentos podem ser entregues no stand do programa, localizado na entrada principal do Parque de Exposições, do lado esquerdo.

"O governo do Estado está aproveitando esses festejos juninos para fazer a arrecadação de alimentos para o Programa Bahia Sem Fome. Dentre os alimentos que a gente está recebendo são aqueles não perecíveis como feijão, arroz, macarrão, floco de milho, para fazer nosso famoso cuscuz", disse a Major.

Ela também reforçou o aviso para que as pessoas não levem sal, que ainda é doado em grandes quantidades. "Vamos evitar também fazer doação de sal. Eu percebo que tem muita doação de sal ainda. Espero aumentar a quantidade da arrecadação, que ainda está um pouco tímida", complementou.

Os portões do Parque de Exposições abrem às 17h para o acesso do público, mas o stand localizado na entrada recebe alimentos a partir das 14h, com encerramento à 0h. O Corpo de Bombeiros ainda recebe doações na sede do Iguatemi entre 8h e 18h.