Jerônimo concede honraria a 22 lideranças políticas e culturais; veja

Imbassahy e Nilo Coelho foram dois dos homenageados - Foto: Helinho Sitos

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) decretou nesta quinta-feira, 11, a concessão da “Ordem 2 de Julho — Libertadores da Bahia”, principal honraria concedida pelo governo do estado, a 22 lideranças políticas e culturais, além de entidades que praticam atividades artísticas ou sociais.

Dentre os homenageados com a honraria, estão os ex-governadores Nilo Coelho (União Brasil) e Antônio Imbassahy (PSDB); o presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), Adolfo Menezes (PSD); a presidente do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), Cynthia Maria Resende; a defensora pública geral Firmiane Venâncio; e o procurador-geral de Justiça, Pedro Maia.

O presidente da Fundação Palmares, João Jorge Rodrigues; o líder do bloco afro Ilê Aiyê, Vovô; a poeta Mabel Velloso, irmã de Caetano Veloso e Maria Bethânia; a ativista pelo direito das mulheres Maria da Penha; e o afoxé Filhos de Gandhy também foram listados para receber a Ordem 2 de Julho.

Metade dos escolhidos para receber a honraria terá o reconhecimento no grau de comendador, enquanto os outros serão reconhecidos como cavaleiros.

Nenhum dos consagrados com a honraria nesta semana ficou com o grau mais alto, a “Grã-Cruz”, que possui, entre outras lideranças, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como um dos homenageados pelo governo da Bahia.

Confira abaixo todos os homenageados por Jerônimo nesta quinta, 11:

Nilo Coelho (comendador), ex-governador;

Antônio Imbassahy (comendador), ex-governador;

Adolfo Menezes (comendador), presidente da Alba;

Cynthia Resende (comendadora), presidente do TJ-BA;

Firmiane Venâncio (comendadora), defensora pública geral;

Pedro Maia (comendador), procurador-geral de Justiça;

Maria da Penha (comendadora), ativista social;

Cacique Babau (comendador), ativista social;

Naidison de Quintella Baptista (comendador), ativista social;

Afoxé Filhos de Gandhy (comendador), bloco de Carnaval;

Sociedade Protetora dos Desvalidos (comendadora), entidade social;

Eliana Rollemberg (cavaleira), ativista social;

Maria do Carmo Amorim (cavaleira), a Maria Rendeira, artesã;

Dona Dalva (cavaleira), sambista e integrante da Irmandade da Boa Morte;

Mabel Velloso (cavaleira), educadora e poeta;

Vovô do Ilê (cavaleiro), presidente do bloco afro Ilê Aiyê;

João Jorge Rodrigues (cavaleiro), ex-presidente do Olodum e presidente da Fundação Palmares;

Alda Muniz Pêpe (cavaleira), professora;

Maura Titiah (cavaleira), ativista social;

Gilberto Leal (cavaleiro), ativista social;

Ivannide Santa Bárbara (cavaleira), ativista social;

Marilda de Souza Gonçalves (cavaleira), pesquisadora e cientista.