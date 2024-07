Jerônimo faz mudanças em cinco delegacias na Bahia; saiba detalhes

Ilhéus receberá nova sede da Depam, antes instalada em Itabuna - Foto: Reprodução | Fábio Roberto

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) fez alterações nesta quinta-feira, 11, em cinco Delegacias de Proteção Ambiental (Depam) na Bahia, conforme publicação no Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta, 12.

Em decreto assinado por Jerônimo pelos secretários estaduais da Casa Civil, Afonso Florence (PT), e da Segurança Pública, Marcelo Werner, duas dessas unidades, localizadas nos municípios de Itabuna e Morro do Chapéu, foram remanejadas para Ilhéus e Barreiras, respectivamente.

Ainda de acordo com o decreto do governador, as novas unidades em Ilhéus e Barreiras, a Depam Caravelas, a Depam Lençois e a Depam Salvador passam a integrar o Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), sediada no bairro de Itapuã, na capital baiana.

Todas essas unidades da Depam passarão a responder diretamente então ao delegado Thomas Galdino, titular da Deic.