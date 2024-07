"Jerônimo sairá ainda maior das eleições municipais", aposta Éden

Jerônimo Rodrigues e Éden Valadares mantêm relação próxima nos bastidores do governo baiano - Foto: Divulgação | PT-BA

O presidente estadual do PT, Éden Valadares, afirmou nesta quinta-feira, 18, que o empenho do governador Jerônimo Rodrigues (PT) na definição de candidaturas da sua base política nas eleições municipais deve dar um resultado muito favorável para o governo do estado em outubro. Segundo ele, “Jerônimo sairá ainda maior das eleições municipais".

Éden ainda aproveitou para comparar Jerônimo com os ex-governadores Rui Costa (PT), hoje ministro da Casa Civil em Brasília, e Jaques Wagner (PT), atualmente líder do governo no Senado Federal.

"Penso que Jerônimo fará mais do que Rui e Wagner fizeram. Wagner venceu [para governador] tendo apenas 30 prefeitos, se elegeu, se reelegeu, a gente fez um monte de prefeito. E com Rui foi uma situação mais difícil. Com os governos Temer e Bolsonaro, a gente caiu de novo. Na minha avaliação, Jerônimo vai retomar o que a gente passou com Rui e vai ampliar o que tivemos com Wagner", apostou Éden.

VEJA MAIS:

>> Pablo Roberto retira candidatura em Feira para apoiar Zé Ronaldo

>> Secretário revela novidades do 'Minha Casa, Minha Vida: Bahia'

>> Jusmari abre as portas para aliança em Barreiras

O dirigente estadual disse que o PT fará o sucessor de Moema Gramacho em Lauro de Freitas, retomará Vitória da Conquista, Camaçari e Juazeiro, além de ganhar pela primeira vez em Feira de Santana. Alguns desses municípios são tidos como prioridades pelos petistas.

"Vamos levar essas cidades a ter gestões aliadas aos governos estadual e federal, e fazer com que seus moradores voltem a se orgulhar dos seus municípios", disse o presidente do PT-BA.

Para Éden, 2016 e 2020 foram anos eleitorais difíceis para a esquerda como um todo, devido ao impeachment sofrido pela ex-presidente Dilma Rousseff (PT), além da prisão de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) — que, posteriormente, conseguiu a anulação dos processos e atualmente ocupa a presidência da República.

"2024 será bem melhor. Nossa expectativa é de mais do que dobrar o número de prefeitos do PT", revelou Éden.

"E todo mundo sabe da relação que o PT tem com os nossos governadores. Eu e Wagner temos uma relação de pai para filho. Com Rui, uma relação de muita fraternidade. E, com Jerônimo, é total simbiose. É um amigo, uma pessoa que a gente considera e gosta muito. A gente está se falando todo dia e tenho certeza que, como na gestão Jerônimo fará uma administração ainda melhor, na política também os resultados serão ainda melhores", concluiu o dirigente petista.

VEJA MAIS:

>> Bruno Reis diz que possível aliança com PT terá que ser validada

>> Jogo eleitoral em Ilhéus começa a ganhar forma; veja o cenário

>> “Não está no tempo do meu desejo”, diz Jerônimo sobre Nova Rodoviária