Pablo Roberto retira candidatura em Feira para apoiar Zé Ronaldo

O deputado estadual Pablo Roberto (PSDB) abriu mão da sua pré-candidatura à prefeitura de Feira de Santana. O pronunciamento oficial do parlamentar foi feito na noite desta quarta-feira, 17, através das redes sociais.

A decisão, segundo o tucano, deve-se ao caminho da “polarização” que foi escolhido pelo eleitor feirense tornando o seu nome “inviável” na corrida eleitoral contra os seus adversários: o deputado federal Zé Neto (PT) e o ex-prefeito Zé Ronaldo (União Brasil).

“Ao longo desses dez meses vimos inúmeras pesquisas e relatórios que mostram, de maneira muito clara, que o eleitor feirense seguirá pelo caminho da polarização. Neste cenário, uma caminhada que se mostrava muito difícil também se tornou também inviável. Desse modo, quero comunicar a cada um de vocês que estou retirando a minha pré-candidatura”, afirmou o parlamentar.

O deputado estadual, que pontuava em terceiro lugar como mostra o levantamento realizado pela Atlas/Intel A TARDE, ainda deixa em aberto a sua participação nas eleições municipais, abrindo margem para ser alçado como vice-prefeito na chapa de Zé Ronaldo (União), como vem sendo ventilado nos bastidores.

“Quero que todos saibam que o sonho não acabou. Não tenho dúvidas que plantamos uma semente. [...]. Em muitos momentos critiquei os dois pré-candidatos que estão postos e de forma muito amadurecida sigo apontando as falhas e questões que precisam ser debatida na nossa cidade”, enfatizou Pablo.

O tucano ainda garantiu que continuará “debatendo a cidade” mesmo estando fora do pleito e destacou que seguirá com o seu grupo político para a mudança da 'Princesinha do Sertão'.

“[...]. A nossa luta não termina aqui. Ela permanece viva dentro de mim e de todos que acreditam que Feira de Santana pode mais. Nesse momento não me cabe neutralidade seguirei debatendo a nossa cidade junto com o nosso grupo político que esteve comigo em toda a nossa caminhada porque não acredito na política sendo feita de outra forma”, disse.

Na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), Pablo Roberto faz oposição ao governo estadual, integrando o bloco de oposição, composto pelas seguintes siglas: União Brasil, PSDB, parte dos deputados do PL, PDT e Republicanos.

