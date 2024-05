“Sem chance de compor chapa”, diz Pablo Roberto sobre eleição em Feira | A TARDE

Terceiro colocado na primeira pesquisa AtlasIntel/A TARDE da eleição para a Prefeitura de Feira de Santana, com 10,3% das intenções de voto, Pablo Roberto (PSDB) nega qualquer chance de desistir de sua pré-candidatura para apoiar um atual adversário. “Sem chance de compor chapa”, afirmou o deputado estadual e pré-candidato a prefeito da segunda maior cidade da Bahia, em entrevista ao Portal A TARDE.



“Não vou recuar de minha [pré-]candidatura para nenhum candidato. Eu vou ser candidato e vou até o final”, concluiu. Os dois pré-candidatos que mais pontuaram na pesquisa AtlasIntel/A TARDE foram Zé Ronaldo (União Brasil) e Zé Neto (PT), com 39,3% e 36,5%, respectivamente.

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) já revelou publicamente a intenção de atrair Pablo Roberto para a chapa de Zé Neto, que foi lançada na semana passada. O deputado estadual do PSDB, que é oposição ao grupo de Jerônimo na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), já elogiou publicamente o governador durante evento de entrega de ambulâncias a municípios do estado.

Pablo Roberto chegou a dizer, no início do mês, que sua pré-candidatura não irá fortalecer a campanha de Zé Ronaldo. “Não é a primeira vez que a Feira de Santana vai ter duas candidaturas com candidatos que fazem parte do mesmo campo. Isso já aconteceu na história recente lá na nossa cidade e eu acredito que o povo de Feira de Santana vai ter a opção de escolher aquele que apresentará a melhor proposta”, disse na ocasião.