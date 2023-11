Deputados de oposição elogiam postura de Jerônimo: "cumpriu a palavra" | A TARDE

Presentes na entrega de 68 ambulâncias que serão distribuídas em 66 municípios da Bahia, em evento na sede da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab-BA) na manhã desta quarta-feira, 8, deputados estaduais de oposição disseram entender que a política eleitoral não é mais importante do que as ações em conjunto entre grupos divergentes, quando estas beneficiam a população.



Cotado para disputar a eleição de prefeito de Feira de Santana, Pablo Roberto (PSDB) chamou de nobre o ato de Jerônimo, embora o trate como obrigação. "O governador cumpre com a legislação da Bahia quando ele faz a entrega das emendas impositivas, das emendas que os deputados fizeram indicação", disse ao Portal A TARDE o tucano, que não nega que a cerimônia também seja um momento para falar de política eleitoral.

Pablo Roberto é cotado para a disputa de prefeito em Feira de Santana | Foto: Lucas Franco I Ag. A TARDE

"Nós estamos aqui hoje participando desse movimento, conversando com várias outras lideranças políticas e prefeitos de interiores. Claro que é um momento importante também para sentir o termômetro do que vem acontecendo nos bastidores da política na Bahia. Eu diria que quem ganha com isso é o estado da Bahia e os municípios, que precisam dessa atenção, principalmente voltada para a área de saúde", concluiu Pablo Roberto.



Do partido do ex-candidato a governador ACM Neto (União Brasil), o deputado estadual Marcelinho Veiga (União Brasil), que já fez parte do grupo de Jerônimo, se disse feliz com o momento. "Acho importante esse papel que o governador Jerônimo está fazendo, de cumprir a lei e de pagar as emendas", afirmou o parlamentar do União Brasil ao Portal A TARDE.

Ex-aliado, Marcelinho Veiga é oposição ao grupo de Jerônimo Rodrigues | Foto: Lucas Franco I Ag. A TARDE

"A eleição passou, o que importa é o benefício para a sociedade. Então, o governador Jerônimo tem pago as emendas e a gente está aqui prestigiando o evento e contemplando nossos municípios", conclui Marcelinho.



Parlamentares governistas dizem enxergar que Jerônimo não cria dificuldades para oposicionistas. "O governador não olha a cor do partido nem a bandeira partidária e está aí entregando tanto para os deputados de situação como para os deputados de oposição, sem discriminar ninguém, de uma forma democrática", afirmou Vitor Azevedo (PL) ao Portal A TARDE.

Do partido de Jair Bolsonaro, Vitor Azevedo é aliado de Jerônimo Rodrigues | Foto: Lucas Franco I Ag. A TARDE

"O governador tem trabalhado de uma forma muito democrática. Eu vejo isso com muito bons olhos e os deputados de oposição também. É preciso separar as coisas, estão sendo levados benefícios para os municípios que você representa", disse ao Portal A TARDE Laerte do Vando (Podemos), que fez o caminho inverso de Marcelinho Veiga: até o ano passado era aliado do grupo de ACM Neto. Laerte chegou a dizer, em um evento em Quijingue, em setembro, que "se arrependimento matasse, estaria morto", sobre não ter entrado no grupo de Jerônimo Rodrigues antes.

Laerte do Vando já foi oposição, mas atualmente compõe o grupo de Jerônimo | Foto: Lucas Franco I Ag. A TARDE

Durante o evento, também aconteceram encontros entre adversários políticos, a exemplo do momento em que Jerônimo fez a entrega da ambulância para Itabuna, em que posou para foto ao lado do deputado estadual Pancadinha (Solidariedade), de oposição ao governo, e do prefeito de Itabuna, Augusto Castro (PSD). Os dois devem se enfrentar na eleição municipal do ano que vem.

Pancadinha, Jerônimo, Augusto e a secretária estadual de Saúde, Roberta Santana, estiveram juntos no evento | Foto: Emerson Santana I Divulgação