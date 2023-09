Deputado se arrepende de não não ter votado em Jerônimo; assista

Apoiador do ex-prefeito de Salvador nas últimas eleições, o deputado estadual Laerte do Vando (PSC) declarou, em evento do Governo do Estado, seu arependimento por não ter apoiado o então candidato, e agora governador, Jerônimo Rodrigues (PT) no pleito do ano passado.

No último sábado, 23, durante agenda no município de Quijingue, o parlamentar discursou ao lado do governador e não economizou elogios ao chefe do Executivo baiano.

“Vocês sabem que eu não pude acompanhar ele na eleição de 2022. E vou dizer: se arrependimento matasse, eu estaria morto, porque é uma pena que eu não pude, não tive a oportunidade de conhecer a fundo esse homem que tem um coração enorme, e que isso está se retratando agora”, disse Laerte.

O deputado continuou a fala elogiando o fato de o governador ter ido a diversos municípios e entregue obras independente de qual tenha sido o apoio durante a eleição.

“Ganhou a eleição, permanece visitando os seus municípios, todos os municípios da Bahia, independente se votaram ou não com ele. Hoje ele é governador de todos e é assim que se faz política”, completou.

Antes de finalizar, Laerte do Vando assegurou que seguirá na base de apoio ao governo e se colocou à disposição para defender projetos governistas na Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA).

“Conte com esse seu amigo deputado, tenha certeza disso. Eu estou lá na Assembleia Legislativa, um soldado que está ao seu lado para lhe defender sobre todas as questões, tenha certeza disso”.

Assista:





Reprodução | Redes Sociais