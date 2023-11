Possíveis adversários, Augusto Castro e Pancadinha aparecem juntos | A TARDE

Durante a entrega de 67 ambulâncias para 66 municípios da Bahia, em evento na sede da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab-BA) na manhã desta quarta-feira, 8, dois quadros que possivelmente estarão em lados opostos na eleição para prefeito de Itabuna no ano que vem estiveram juntos.

A aquisição das ambulâncias foi viabilizada por conta das emendas impositivas do deputados estaduais que foram atendidas pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT). Apesar de ser opositor do petista, o deputado Pancadinha (Solidariedade), autor da emenda que viabilizou a aquisição da ambulância para a prefeitura do município do Sul da Bahia, disse ter bom diálogo com o gestor estadual.

"Eu sou deputado e ele é governador. A gente [parlamentares estaduais] tem que ter um diálogo [com o Governo do Estado], pois temos projetos. Já falei que o meu lado é o lado do povo. O que for bom para o povo, eu sou a favor", afirmou Pancadinha.

O deputado negou que tenha colocado seu nome na disputa para a eleição de Itabuna horas antes, em entrevista ao Isso É Bahia, da Rádio A TARDE FM (103.9). "Aqui não estamos para fazer política, nem politicagem. A política é no ano que vem. Agora, temos que cuidar e fazer projetos para o povo. Não podemos discutir coisas inúteis", concluiu Pancadinha, em entrevista exclusiva ao Portal A TARDE durante o evento.

Atual prefeito de Itabuna, que deve concorrer à reeleição, Augusto Castro (PSD), também se disse disposto a não travar embates com adversários políticos. "Hoje o governador entrega essa emenda do deputado de oposição [Pancadinha]. Para a gente é importante, porque fortalece a atenção básica e fortalece o nosso Hospital de Base Luis Eduardo Magalhães", disse o prefeito.

"É importante pensar na cidade. A eleição é no ano que vem. Os deputados todos têm emendas, tanto federais quanto estaduais", concluiu Augusto Castro.

Durante o evento, em que Jerônimo cumprimentou cada um dos representantes das ambulâncias que serão entregues pelo Governo do Estado, muitos deputados estaduais de oposição estiveram presentes e elogiaram a postura do governador, a exemplo de Pablo Roberto (PSDB) e Marcelinho Veiga (União Brasil).