Jerônimo diz que aumento do ICMS garante investimento para empresários | A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) comentou, na manhã desta quarta-feira, 8, sobre o posicionamento contrário da oposição e de alguns empresários sobre a aprovação do projeto de lei que determina o aumento da alíquota do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), de 19% para 20,5%, votada durante a sessão na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), na noite de ontem,7.

“Nós conversamos com o setor empresarial anteontem e ontem, foi uma reunião feita com os diversos segmentos, a Federação das Indústrias, agricultura, Fecomércio, todas essas encontraram com o meu secretário, onde ali nós pudemos explicitar qual é a demanda nossa”, detalhou.

O petista também declarou que “para garantir, inclusive que o setor empresarial, tenha garantia de investimos por parte dele, o estado tem que fazer sua parte. Quando o empresário quer investir no estado, ele olha as condições de compromisso do estado e uma delas é a arrecadação”.

O governador ressaltou ainda que o documento sobre o ICMS indica “tranquilamente” a parte positiva sobre a aprovação.

“O estudo demonstra tranquilamente que o impacto é menor do que aquilo que vai acontecer de benefícios com a arrecadação , inclusive a arrecadação de ICMS favorece a distribuição juntas municípios”, concluiu.