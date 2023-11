Pancadinha nega que tenha colocado nome como pré-candidato em Itabuna | A TARDE

O deputado estadual Fabrício Pancadinha (SD) negou, na manhã desta quarta-feira, 7, que tenha colocado o seu nome a disposição como pré-candidato para disputar à prefeitura de Itabuna, no sul do estado, nas eleições do ano que vem.

“Ainda não me coloquei à disposição. O momento agora é de cuidar do povo, eu sou legislador. Estou no cargo agora elaborando projetos, na luta pelo povo, na briga pelo povo. O que for pelo povo pode ter certeza que Pancadinha pode ter certeza que Pancadinha vai estar ali sendo a favor”, declarou, durante entrevista no Isso é Bahia, programa do A Tarde FM.

Apesar da declaração, o parlamentar ressaltou a vontade de participar da corrida eleitoral como candidato a prefeito do município.“É um sonho.”

“A gente sonha sim em chegar lá no Executivo e a gente sabe, temos informações , eu venho estudando, que somos capazes de fazer uma boa gestão, um bom mandato, capaz de cuidar do nosso povo e aproximar o povo, principalmente, das periferias de Itabuna que é mal assistida. Não é o olhar de Pancadinha, mas é o sofrimento do povo, então temos sim vontade de chegar no executivo um dia, quem sabe no futuro próximo ou se for lá adiante, mas entrega tudo nas mãos de Deus”, afirmou.

O deputado, que foi eleito vereador de Itabuna, para o período 2021-2025, mas licenciou-se do cargo em 2023 para assumir o mandato de deputado estadual, é um dos nomes favoritos para disputar o cargo.

Votação ICMS na Alba

Na conversa, o parlamentar também citou que, na noite de ontem, 7, votou contra o projeto de lei, aprovado, que determina o aumento da alíquota do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), de 19% para 20,5%, em sessão na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).

O projeto, que tramitou em regime de urgência na Casa, contou com votos contrários da bancada da minoria e do único integrante do PSOL, o deputado estadual Hilton Coelho.

Pancadinha justificou seu posicionamento detalhando que agora não é o momento para aumento de impostos, mas sim de discutir medidas para melhoria da segurança, educação e saúde.

“Esse aumento foi um pedido de urgência pelo governador [Jerônimo Rodrigues], acho isso um absurdo, acho que temos que cuidar de outras coisas. O que devíamos estar falando ali, estar debatendo é sobre a saúde, a educação, o social, não fazer um debate sobre um aumento, pela segunda vez", detalhou.