Pablo Roberto nega que candidatura possa fortalecer nome de aliado | A TARDE

O pré-candidato à prefeitura de Feira de Santana, deputado estadual Pablo Roberto (PSDB), negou que a sua candidatura pode fortalecer o nome do ex-prefeito Zé Ronaldo (União Brasil), que ainda deve decidir sobre a sua situação eleitoral no município, no momento da escolha do eleitor em outubro.

“É extremamente normal. Não é a primeira vez que a Feira de Santana vai ter duas candidaturas com candidatos que fazem parte do mesmo campo, isso já aconteceu na história recente lá na nossa cidade e eu acredito que o povo de Feira de Santana vai ter a opção de escolher aquele que apresentará a melhor proposta”, disse.



O tucano ainda contrapôs os nomes do deputado federal Zé Neto (PT) e o ex-deputado federal, Zé Ronaldo (União Brasil), e se colocou como um nome capaz de gerar a mudança necessária para a Princesa do Sertão.

“Todas as pessoas que acompanham a política de Feira de Santana sabem que nós estamos assistindo uma polarização em torno de dois nomes que já dura 25 anos. Então existe na cidade o sentimento de mudar, o sentimento de cansaço”, contou o parlamentar ao portal A TARDE, nesta terça-feira, 2.

Pablo Roberto ainda afirmou que a cidade “quer fazer uma construção partindo de uma condição de análise da cidade que nós temos hoje e a que nós queremos para as próximas gerações”.