Ao lado de Jerônimo e Wagner, Zé Neto lança pré-candidatura em Feira | A TARDE

O deputado federal Zé Neto (PT) escolheu este domingo, 14, para lançar a sua pré-candidatura à prefeitura de Feira de Santana. Com a presença dos caciques da sigla, o postulante ao Executivo da 'Princesa do Sertão' adotou o slogan "União por Feira", defendendo a renovação da política no município.

O presidente do partido, Éden Valadares, afirmou que o pré-candidato da sigla reúne todas as condições para ser alçado ao cargo de prefeito no segundo maior município da Bahia.

"Agora é outra história. Na eleição passada a gente bateu na trave e agora vai ser gol e Zé Neto vai ser prefeito de Feira de Santana. [...]. Tenho certeza que agora é outra história e que a estrela do PT vai brilhar em Feira de Santana. [...]. Tenho certeza que a sociedade de Feira de Santana quer mudar e o nome dessa mudança é Zé Neto", disse.

O evento contou com a presença do governador Jerônimo Rodrigues e do senador Jaques Wagner, além de lideranças políticas e militantes.

Presente no lançamento, o líder da Federação PT, PCdoB e PV, deputado estadual Robinson Almeida ressaltou que Zé Neto vai liderar as transformações que o município precisa.

“Aliado de Lula e Jerônimo, Zé Neto vai integrar Feira com o Brasil e a Bahia e liderar as transformações que o povo clama: reconstruir os serviços públicos de saúde, educação e transporte; cuidar da infraestrutura urbana e atrair novos investimentos para gerar oportunidades para nossa gente”, afirmou Robinson.

Esta é a quinta vez que o parlamentar tenta se eleger prefeito do município. Neste ano, o pleito ainda deve resgatar a polarização política entre o nome de Zé Neto e o ex-prefeito da cidade, Zé Ronaldo (União Brasil), que lançará pré-candidatura na terça-feira, 16. Como uma terceira via, os feirenses contam também com a pré-candidatura do deputado estadual Pablo Roberto (PSDB).

Além da Federação Brasil da Esperança, o petista ainda soma um arco de alianças com seis partidos, são eles: PP, PSD, Podemos, Avante, PSD e MDB.