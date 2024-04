Pré-candidatura de Zé Neto em Feira será lançada neste domingo | A TARDE

O deputado federal Zé Neto (PT-BA) vai lançar sua pré-candidatura à Prefeitura de Feira de Santana às 9h deste domingo, 14, em evento na cidade.

Com a presença do governador Jerônimo Rodrigues (PT), o ato vai reunir lideranças políticas, como o presidente estadual do PT, Éden Valadares, e o presidente do PT em Feira de Santana, Gerinaldo Costa.



A expectativa é que cerca de oito partidos estejam presentes no lançamento do nome de Zé Neto para disputar as eleições na segunda maior cidade da Bahia. “Vamos fazer Feira voltar a sorrir, a ser feliz, a acreditar no presente e no futuro, com vibração e muita coragem para mudar e vencer”, afirmou Zé Neto.

O governador Jerônimo vai coordenar o processo eleitoral em Feira e diz colocar o município como uma das suas prioridades para a disputa eleitoral de 2024. Para o presidente estadual do PT, Éden Valadares, o cenário deste ano é mais favorável do que em 2020.

“Quando enfrentamos a pandemia, não podíamos, por conta dos protocolos de prevenção à doença, sair às ruas para fazer campanha como faz o PT tradicionalmente”, justifica.