Zé Neto figura como um 100 parlamentares mais influentes do Congresso

Zé Neto (PT) é um dos sete baianos escolhidos pelo índice - Foto: Divulgação

O deputado federal Zé Neto (PT) foi escolhido como um dos 100 parlamentares mais influentes do Congresso Nacional de acordo com levantamento feito pelo Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (DIAP).

A pesquisa, que é realizada desde 1994, avalia a capacidade dos parlamentares conduzir debates, negociações, votações, articulações e formulações na Câmara e Senado Federal.

Além de Zé Neto, que é visto como um parlamentar com boa articulação política e trânsito junto aos ministros do presidente Lula, a Bahia também está representada pelo senador Jaques Wagner (PT) e por outros 5 parlamentares.

Em seu segundo mandato de deputado federal, o petista feirense foi vice-líder do PT na Câmara Federal por quatro anos, presidiu a sessão especial pelos 190 anos de emancipação política de Feira de Santana no plenário da Casa Legislativa, conduziu importantes discussões nas comissões de Desenvolvimento Econômico; de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural; de Finanças; de Saúde e de Indústria, Comércio e Serviços, além das comissões especiais da Reforma Tributária; do Marco do Saneamento Básico e do Fundo de Participação dos Municípios.

Em 2024, Zé Neto apresentou 31 projetos, participou de 86 votações no plenário e realizou 23 pronunciamentos.