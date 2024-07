Pablo Roberto pode desistir da candidatura para apoiar Zé Ronaldo

Deputado estadual Pablo Roberto (PSDB) - Foto: Lula Bonfim | AG. A TARDE

O deputado estadual Pablo Roberto (PSDB) pode desistir da sua pré-candidatura para apoiar Zé Ronaldo (União) à prefeitura de Feira de Santana.

A decisão, que anteriormente era reiejtada pelo parlamentar, surgiu após uma reunião nesta terça-feira (16), do PSDB com o União Brasil.

O Portal MASSA! conversou com aliados do ex-prefeito, que confirmaram que as chances são grandes de Pablo Roberto aderir à campanha ronaldista.

Pablo Roberto foi questionado sobre a situação e negou, afirmando que até o momento sua candidatura segue mantida, e que está pensando na convenção, neste sábado (20).

“A pauta da reunião foi para tratar da convenção. A política é a arte do diálogo, a gente conversa com todo mundo, mas por enquanto não está tendo conversa e o que está mantido é a convenção que vai acontecer sábado. Qualquer outra possibilidade, eu volto a conversar com vocês. Não posso falar de um fato que neste momento não existe”, afirmou o deputado.