“Nossa pré-candidatura é real e vai até o final”, diz Pablo Roberto | A TARDE

Assediado pelos dois lados opostos da disputa pela Prefeitura de Feira de Santana para compor chapa, o deputado estadual Pablo Roberto (PSDB) declarou nesta terça-feira, 21, durante sessão na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) que manterá sua pré-candidatura, considerada de terceira via na cidade, até o final.

Segundo o parlamentar, não há margem para uma aliança nem com Zé Neto (PT) ou Zé Ronaldo (União Brasil).

“A única aliança que tem concreta nesse momento no que diz respeito à pré-candidatura de Pablo Roberto é a aliança com a população de Ferreira de Santana. Essa está consolidada, essa cresce a cada dia, essa se multiplica, essa que os números das pesquisas nos dá. Qualquer outra especulação, e eu já estou começando a entender, inclusive, dessa forma, porque não é normal que a essa altura do campeonato, faltando apenas quatro meses para as eleições, com todo o movimento que nós estamos fazendo, os outros dois pré-candidatos continuem ainda tentando ludibriar, confundir a cabeça do eleitorado Ferreira de Santana", disse.

“Então, o papo concreto é que a nossa pré-candidatura é real e ela vai até o final, e qualquer outra possibilidade, só o que é dado aí no primeiro ponto”, completou.

